"Це поклик серця. Я – громадянин України. Всі мої рідні та близькі у той час були в Запоріжжі. Я думав тільки про них у той момент. Для себе розумів, що мій обовʼязок – бути в рідній Україні у важкий для країни час.

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По приїзду пішов до військкомату, мене мобілізували до артилерійського дивізіону. У мене два сини, двоє онуків. Вирішив так, що краще я піду, аніж мої сини та онуки", – наводить слова Вернидуба прес-служба Кривбаса з посиланням на SkySports.

Нагадаємо, з початком повномасштабного нападу Росії на Україну Юрій Вернидуб вирішив покинути тираспольський Шериф та приєднатись до лав ЗСУ. Влітку 2022 року фахівець став головним тренером Кривбаса.

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