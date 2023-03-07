"Это зов сердца. Я – гражданин Украины. Все мои родные и близкие в то время были в Запорожье. Я думал только о них в тот момент. Для себя понимал, что мой долг – быть в родной Украине в трудное для страны время.

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По приезду пошел в военкомат, меня мобилизовали в артиллерийский дивизион. У меня два сына, двое внуков. Решил так, что лучше я пойду, чем мои сыновья и внуки", – приводит слова Вернидуба пресс-служба Кривбасса со ссылкой на SkySports.

Напомним, с началом полномасштабного нападения России на Украину Юрий Вернидуб решил покинуть тираспольский Шериф и присоединиться к рядам ВСУ. Летом 2022 года специалист стал главным тренером Кривбасса.

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