Юрій Вернидуб в лавах ЗСУ / фото з відкритих джерел

Вернидуб став людиною 2022 року серед усіх тренерів світу за версією видання World Soccer, повідомляє прес-служба Кривбаса.

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Причиною стало те, що Юрій Миколайович після 24 лютого 2022 року покинув молдавський Шериф та пішов до лав ЗСУ захищати Україну від загарбників з Росії.

Зазначається, що до списку претендентів також потрапили наставник Роми Жозе Моурінью та головний тренер збірної Марокко Валід Реграгі, під керівництвом якого африканська команда посіла четверте місце на Мундіалі.

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