"Футбол 24" записав інтерв'ю з ультрас Шахтаря Віталієм Овчаренком, який наразі захищає Україну від загарбників з Росії.

Інтерв’ю "Футбол 24" з Віталієм Овчаренком, відомим громадським активістом, військовим та ультрасом донецького Шахтаря. Починаючи з 2014-го він бореться з російськими окупантами на фронті, а з місцевими колаборантами – у тилу. Говоримо про війну, зрадників і романтику хуліганського життя футбольних ультрас.