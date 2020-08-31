Справжньою причиною несподіваного відходу українця стали не сімейні обставини, спортивні результати чи фінансові аспекти, а конфлікт фахівця із керівництвом клубу, інформує meta-ratings.

Вернидуб офіційно покинув Шахтар Солігорськ – клуб йде на першому місці

Зазначається, що розбіжності Вернидуба з керівництвом Шахтаря виникли раніше, проте "чаша терпіння" переповнилася зараз, після чого Вернидуб прийняв рішення завершити роботу в Білорусі. Зараз український фахівець і його тренерський штаб перебувають в Солігорську і планують повернутися в Україну найближчим часом.

Нагадаємо, Шахтар Солігорськ під керівництвом Вернидуба став лідером чемпіонату Білорусі, маючи в активі 43 очки та випереджаючи БАТЕ за додатковими показниками. Окрім цього, білоруський клуб драматично вилетів з Ліги Європи, поступившись молдовському Сфинтулу в серії пенальті.

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