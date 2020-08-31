Юрій Вернидуб несподівано подав у відставку з посади наставника солігорського Шахтаря.

Вернидуб вирішив піти за власним бажанням, у зв'язку із сімейними обставинами, повідомляє офіційний сайт клубу. Солігорський Шахтар вже розпочав пошуки нового тренера.

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Разом з Юрієм Вернидубом клуб покидають і його помічники: Дмитро Кара-Мустафа, Олександр Ногін, Ігор Фокін та Валерій Михайленко.

Зазначимо, що Шахтар Солігорськ під керівництвом Вернидуба став лідером чемпіонату Білорусі, маючи в активі 43 очки та випереджаючи БАТЕ за додатковими показниками. Окрім цього, білоруський клуб драматично вилетів з Ліги Європи, поступившись молдовському Сфинтулу в серії пенальті.

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