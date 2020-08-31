Динамо Київ чекає старту в сезоні Ліги чемпіонів 2020/21. Сьогодні, 31 серпня 2020 року, пройде жеребкування 3 кваліфай-раунду ЛЧ. Дивіться онлайн-трансляцію і результати на "Футбол 24" у цій новині, оновлюючи сторінку.

Шлях Динамо Київ: ПАОК на своєму полі зіграє з Бенфікою.

Маккабі в Тель-Авіві зіграє з Динамо Брест.

Мідтьюлланд зіграє вдома з Янг Бойз.

Омонія прийматиме на Кіпрі Црвену Звезду.

Карабах проти Мольде

Перша пара: Ференцварош як господар прийме Динамо Загреб.

Динамо не має права на помилку. Близькі до київського клубу джерела пишуть, що черговий невихід у груповий турнір ЛЧ обернеться дірою в бюджеті мінмум на 10 мільйонів євро. Відтак не те що будуть заморожені всі трансфери за гроші, а й доведеться продавати, аби компенсувати названу суму. Цьогоріч кваліфікація головного єврокубка складається з одного матчу (жереб визначає господаря – чию кулю першою витягнуть) аж до стадії плей-офф, де повернуться до класичного формату двох поєдинків удома та на виїзді.

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Жеребкування стартує о 13:00 за київським часом і визначить пари у двох групах. Окремо для чемпіонів своїх країн та команд, які посіли призові місця. Матчі відбудуться 15/16 вересня. Клуби діляться на сіяних та несіяних згідно з їхнім коефіцієнтом у рейтингу УЄФА. Цікаво, що вже завтра, 1 серпня, відбудеться жеребкування раунду плей-офф. Хоча для Динамо воно значення не матиме. Адже на 4 раунді кваліфікації стартує Краснодар, який буде несіяним, а команди України та Росії продовжують розводити в єврокубках. Тому тут у киян варіант один – переможець пари Гента.

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Шлях представників ліг

Ця частина кваліфікації визначить дві команди, які вийдуть в груповий етап Ліги чемпіонів. Саме тут 31 серпня отримає суперника київське Динамо. Віце-чемпіони України завдяки високому клубному рейтингові будуть сіяними як на цьому етапі кваліфікації, так і у плей-офф, якщо туди проб'ються.

Сіяні: Бенфіка (Португалія), Динамо Київ (Україна), Гент (Бельгія)

Несіяні: Рапід Відень (Австрія), ПАОК (Греція), АЗ Алкмар (Нідерланди)

Шлях чемпіонів

Тут на кону 4 путівки. У 3 раунді кваліфікації представлені 10 команд, що також поділені на дві підгрупи. Ще 3 сіяні клуби (Славія Прага, Ред Булл Зальцбург та Олімпіакос) стартують з раунду плей-офф. Відзначаємо, що обидві команди з чисельним українським представництвом опинилися серед несіяних. Ференцварош Реброва, Харатіна і Зубкова пройшов уже чемпіонів Швеції та Шотландії. Динамо Брест Мілевського, Хачеріді та Нойка вибило Астану й Сараєво.

Сіяні: Динамо Загреб (Хорватія), Янг Бойз (Швейцарія), Црвена Звезда (Сербія), Карабах (Азербайджан), Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)

Несіяні: Мольде (Норвегія), Мідтьюлланд (Данія), Ференцварош (Угорщина), Омонія (Кіпр), Динамо Брест (Білорусь)