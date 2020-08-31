Настоящей причиной неожиданного ухода украинца стали не семейные обстоятельства, спортивные результаты или финансовые аспекты, а конфликт специалиста с руководством клуба, информирует meta-ratings.

Вернидуб официально покинул Шахтер Солигорск – клуб идет на первом месте

Отмечается, что разногласия Вернидуба с руководством Шахтера возникли уже некоторое время назад, однако "чаша терпения" переполнилась сейчас, после чего Вернидуб принял решение завершить работу в Беларуси. Сейчас украинский специалист и его тренерский штаб находятся в Солигорске и планирует вернуться в Украину в ближайшее время.

Напомним, Шахтер Солигорск под руководством Вернидуба стал лидером чемпионата Беларуси, имея в активе 43 очка и опережая БАТЭ по дополнительным показателям. Кроме этого, белорусский клуб драматично вылетел из Лиги Европы, уступив молдавскому Сфынтулу в серии пенальти.

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