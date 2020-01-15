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Вернидуб підсилив тренерський штаб солігорського Шахтаря українським фахівцем

15 січня 09:20 2788 Читать на русском
Вернидуб підсилив тренерський штаб солігорського Шахтаря українським фахівцем
Кара-Мустафа Дмитро / Фото з відкритих джерел

Колишній наставник луганської Зорі Юрій Вернидуб запросив до свого нового клубу українського тренера.

Тренерський штаб солігорського Шахтаря поповнився ще одним українцем, повідомляє офіційний сайт клубу. Юрій Вернидуб запросив у команду 47-річного фахівця Дмитра Кара-Мустафу, який зайняв посаду старшого тренера.

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Обидва тренери мають багаторічний досвід співпраці – наставники з 2011 по 2019 роки працювали разом у луганській Зорі. Зокрема, Кара-Мустафа до червня 2016 року працював у клубі селекціонером, а з липня 2016 року розпочав тренувати Зорю U-19. Був у нього і самостійний досвід тренерської роботи: з 2004 по 2006 та з 2007 по 2009 рр. він очолював довжанський Шахтар, а в 2010 р. встиг потренувати мелітопольський Олком.

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Теги
Зоря Зоря Світ Шахтар Солігорськ Шахтар Солігорськ Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Дмитро Кара-Мустафа Дмитро Кара-Мустафа
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