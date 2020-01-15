Вернидуб підсилив тренерський штаб солігорського Шахтаря українським фахівцем

Колишній наставник луганської Зорі Юрій Вернидуб запросив до свого нового клубу українського тренера.

Тренерський штаб солігорського Шахтаря поповнився ще одним українцем, повідомляє офіційний сайт клубу. Юрій Вернидуб запросив у команду 47-річного фахівця Дмитра Кара-Мустафу, який зайняв посаду старшого тренера.

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Обидва тренери мають багаторічний досвід співпраці – наставники з 2011 по 2019 роки працювали разом у луганській Зорі. Зокрема, Кара-Мустафа до червня 2016 року працював у клубі селекціонером, а з липня 2016 року розпочав тренувати Зорю U-19. Був у нього і самостійний досвід тренерської роботи: з 2004 по 2006 та з 2007 по 2009 рр. він очолював довжанський Шахтар, а в 2010 р. встиг потренувати мелітопольський Олком.

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