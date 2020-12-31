Вернидуб оцінив свої шанси здобути титул з солігорським Шахтарем

Головний тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб розповів про свої амбіції в білоруському клубі.

"У Зорі я пропрацював дев'ять з половиною років, за які вдалося виконати завдання – потрапити в єврокубки, виграти "бронзу". Якби в клубі сказали, що потрібно рухатися далі з прицілом на більше і зміцнюватися, то це не тільки обнадіювало, а й давало б стимул в подальшій роботі. А жити і чогось чекати – повірте, це вже трохи набридло.

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Ясна річ, що у футболі не буває такого, щоб р-р-раз – і виграти "золото". Для цього треба чимало попрацювати певний час. Я ж не чарівник, і думаю, що люди, які мене запросили, це прекрасно розуміють. Після розмови з президентом Шахтаря я переконався, що між нами є повне взаєморозуміння. Мене запевнили, що все необхідне для турнірного вдосконалення команди буде робитися. Як і я буду робити те ж саме зі спортивної сторони. Сподіваюся, що спрацюємося.

Керівники солігорського клубу розуміють, що під будь-яке завдання потрібні фінанси і виконавці відповідного рівня. Уже зараз можу сказати, що слова підкріплюються конкретними фактами: на сьогоднішній день є гравці, які підписали контракт з Шахтарем. І непогані, на мій погляд, гравці. До речі, жодного підписання не відбувалося без моєї згоди. Всіх футболістів переглядав я особисто разом з тренерським штабом, після чого і приймалося спільне рішення", – розповів Вернидуб в інтерв'ю UA-football.

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