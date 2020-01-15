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Вернидуб усилил тренерский штаб солигорского Шахтера украинским специалистом

15 января 09:20 289 Читати українською
Вернидуб усилил тренерский штаб солигорского Шахтера украинским специалистом
Кара-Мустафа Дмитрий / Фото из открытых источников

Бывший наставник луганской Зари Юрий Вернидуб пригласил в свой новый клуб украинского тренера.

Тренерский штаб солигорского Шахтера пополнился еще одним украинцем, сообщает официальный сайт клуба. Юрий Вернидуб пригласил в команду 47-летнего специалиста Дмитрия Кара-Мустафу, который занял должность старшего тренера.

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Оба тренера имеют многолетний опыт сотрудничества – наставники с 2011 по 2019 годы работали вместе в луганской Заре. В частности, Кара-Мустафа до июня 2016 г. работал в клубе селекционером, а с июля 2016 г. начал тренировать Зарю U-19. Был у него и самостоятельный опыт тренерской работы: с 2004 по 2006 и с 2007 по 2009 гг. он возглавлял должанский Шахтер, а в 2010 г. успел потренировать мелитопольский Олком.

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Мир Заря Заря Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Дмитрий Кара-Мустафа Дмитрий Кара-Мустафа
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