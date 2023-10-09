"У мене хороші стосунки з керівництвом Шерифа. Але наразі не той час, коли треба про це говорити.

Коваль залишився без тренера після ганебних 0:6 у єврокубках

Давайте дочекаємось нашої головної перемоги – над ворогом, терористами, які нас турбують кожен день. Я слідкую за Шерифом та бажаю їм перемог", – цитує Вернидуба офіційний сайт Кривбаса.

Нагадаємо, після поразки тираспольців від Славії (0:6) у 2-му турі Ліги Європи італійського фахівця Роберто Бордіна було відправлено у відставку. До слова, Шериф зазнав найбільшої слави саме під керівництвом Вернидуба, який вперше в історії вивів молдовський клуб у груповий турнір Ліги чемпіонів.

Ліга Європи: Рома розгромила Серветт, Славія витерла ноги об Шериф з Ковалем, Байєр вистояв з Мольде