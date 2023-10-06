У четвер відбулись матчі 2-го туру групового турніру ЛЄ. Звіт про ігри у групах G та H читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи, 2-й тур

Група G

Рома – Серветт – 4:0

Голи: Лукаку, 22, Белотті, 46, 59, Пеллегріні, 52

Славія Прага – Шериф – 6:0

Голи: Хітіл, 4, 71, Огбу, 7, Гарананга, 39 (аг.), Шранц, 47, Доудера, 58

Група H

Гекен – Карабах – 0:1

Гол: Жунінью, 70

Мольде – Байєр – 1:2

Голи: Брейвік, 87 – Фрімпонг, 14, Телла, 18

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У групі G Рома розбила Серветт. Лукаку в середині тайму вивів "вовків" вперед, а Белотті одразу по перерві подвоїв перевагу (згодом він оформить дубль). Пеллегріні, який вийшов на другий тайм, встиг віддати асист, забити гол і отримати травму. Швейцарці не спромоглись бодай на гол престижу і зазнали вже другої поразки.

Славія каменя на камені не залишила від Шерифа. Український голкіпер Максим Коваль шість разів витягав м'яч з сітки (один раз гості забили самі собі). Як наслідок, Славія і Рома набрали по 6 очок і лідирують у групі, Серветт і Шериф з нулями замикають турнірну таблицю.

У групі H Карабах на виїзді вирвав перемогу у Гекена. Долю матчу вирішив єдиний гол в середині тайму від Жунінью. У паралельній зустрічі Байєр дотис Мольде. "Фармацевти" ще до середини тайму вели 2:0. Наприкінці зустрічі Брейвік один гол відквитав, але на більше не вистачило часу і сил. Після 2-х турів німці і азербайджанці набрали максимум балів, представники Скандинавії поки без очок.

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