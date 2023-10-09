"У меня хорошие отношения с руководством Шерифа. Но сейчас не то время, когда надо об этом говорить.

Коваль остался без тренера после позорных 0:6 в еврокубках

Давайте дождемся нашей главной победы – над врагом, террористами, которые нас беспокоят каждый день. Я слежу за Шерифом и желаю им побед", – цитирует Вернидуба официальный сайт Кривбасса.

Напомним, после поражения тираспольцев от Славии (0:6) во 2-м туре Лиги Европы итальянский специалист Роберто Бордин был отправлен в отставку. К слову, Шериф получил наибольшую славу именно под руководством Вернидуба, который впервые в истории вывел молдавский клуб в групповой турнир Лиги чемпионов.

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