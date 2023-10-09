Вернидуб оценил возможность возвращения в Шериф – Коваль и Ко остались без тренера после позора в Лиге Европы
Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб не исключает варианта снова возглавить молдавский клуб.
"У меня хорошие отношения с руководством Шерифа. Но сейчас не то время, когда надо об этом говорить.
Коваль остался без тренера после позорных 0:6 в еврокубках
Давайте дождемся нашей главной победы – над врагом, террористами, которые нас беспокоят каждый день. Я слежу за Шерифом и желаю им побед", – цитирует Вернидуба официальный сайт Кривбасса.
Напомним, после поражения тираспольцев от Славии (0:6) во 2-м туре Лиги Европы итальянский специалист Роберто Бордин был отправлен в отставку. К слову, Шериф получил наибольшую славу именно под руководством Вернидуба, который впервые в истории вывел молдавский клуб в групповой турнир Лиги чемпионов.
Лига Европы: Рома разгромила Серветт, Славия вытерла ноги о Шериф с Ковалем, Байер выстоял с Мольде