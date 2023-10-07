Коваль залишився без тренера після ганебних 0:6 у єврокубках
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Шериф не пробачив Роберто Бордіну провал у Лізі Європи.
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Тираспольський клуб офіційно оголосив про звільнення головного тренера.
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Бордін очолив Шериф у січні цього року. Команда виграла чемпіонат та Кубок Молдови, але новий сезон складався посередньо. "Жовто-чорні" програли прямому конкуренту Мілсамі, а в Лізі Європи йдуть без очок після 2 турів. Поразка 0:6 від Славії стала останньою краплею.
Нагадаємо, за Шериф виступає український голкіпер Максим Коваль.
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