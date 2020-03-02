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Вернидуб: Не вірю, що VAR виправить помилки в УПЛ, адже є клуби, які тягнуть за вуха

10:49 460 Читать на русском
Вернидуб: Не вірю, що VAR виправить помилки в УПЛ, адже є клуби, які тягнуть за вуха
Юрій Вернидуб / фото: Шахтар Солігорськ

Головний тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб переконаний, що VAR не змінить український футбол.

"VAR – це добре, в плані європейських країн. Якщо говорити про Україну, то я не вірю, що він допоможе виправити помилки. Там, де ці помилки є, там вони і будуть. Буде VAR ставити те, що завгодно.

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Давайте відверто дивитися. Є клуби, які за вуха тягнуть, а є клуби, яких десь хочуть на місце поставити. Я не боюся цих слів, бо так завжди було. Ви читали про те, скільки в чемпіонаті зроблено помилок на користь команди, хто лідер, а скільки в мінус для команди, і хто постраждав?" – поділився Вернидуб в коментарі Football Hub.

Нагадаємо, Вернидуб очолив солігорський Шахтар у листопаді минулого року, підписавши контракт до кінця 2022-го.

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Теги
УПЛ Світ Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Відеоасистент арбітра (VAR)
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