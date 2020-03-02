Вернидуб: Не верю, что VAR исправит ошибки в УПЛ, ведь есть клубы, которые тянут за уши

Главный тренер солигорского Шахтера Юрий Вернидуб убежден, что VAR не изменит украинский футбол.

"VAR – это хорошо, в плане европейских стран. Если говорить об Украине, то я не верю, что он поможет исправить ошибки. Там, где эти ошибки есть, там они и будут. Будет VAR ставить то, что угодно.

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Давайте откровенно смотреть. Есть клубы, которые за уши тянут, а есть клубы, которые где-то хотят на место поставить. Я не боюсь этих слов, потому что так всегда было. Вы читали о том, сколько в чемпионате сделано ошибок в пользу команды, кто лидер, а сколько в минус для команды, и кто пострадал?" – поделился Вернидуб в комментарии Youtube-каналу FootballHub.

Напомним, Вернидуб возглавил солигорский Шахтер в ноябре прошлого года, подписав контракт до конца 2022-го.

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