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Вернидуб: Шахтар ніколи не стане Динамо

20:20 1596 Читать на русском
Вернидуб: Шахтар ніколи не стане Динамо
Юрій Вернидуб / ФК Шахтар Солігорськ

Головний тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб зізнався, що мав бажання очолити київське Динамо.

"Мрії завжди є, і у мене були. І не тільки в Європу – багато говорили про Динамо Київ. Ви думаєте, я не хотів би? Хотів! Але так склалося. Значить, це не те, що мені було потрібно.

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Я знаю, що Динамо – це народний клуб України, який дійсно на вустах у всіх. Як би там Шахтар не хотів стати Динамо – він ніколи не стане. Динамо – це Динамо. Воно залишилося ще з радянських часів – це голосно звучало. Так, на даний момент Шахтар переграє Динамо, але я впевнений, що прийде час, коли все це зміниться. Як тільки у нас влада змінюється, – як політична, так і спортивна, – так воно все одразу зміниться. Я впевнений у цьому", – сказав Вернидуб Youtube-каналу FootballHub.

Нагадаємо, Вернидуб очолив солігорський Шахтар у листопаді минулого року, підписавши контракт до кінця 2022-го.

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Теги
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