Вернидуб: Шахтар ніколи не стане Динамо

Я знаю, що Динамо – це народний клуб України, який дійсно на вустах у всіх. Як би там Шахтар не хотів стати Динамо – він ніколи не стане. Динамо – це Динамо. Воно залишилося ще з радянських часів – це голосно звучало. Так, на даний момент Шахтар переграє Динамо, але я впевнений, що прийде час, коли все це зміниться. Як тільки у нас влада змінюється, – як політична, так і спортивна, – так воно все одразу зміниться. Я впевнений у цьому", – сказав Вернидуб Youtube-каналу FootballHub.
Нагадаємо, Вернидуб очолив солігорський Шахтар у листопаді минулого року, підписавши контракт до кінця 2022-го.