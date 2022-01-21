"Шапаренко – номер один з тих, кого б я взяв. Сильний футболіст, підійшов би до тієї схеми, в яку ми граємо. Я б дуже хотів його, але знаю, що його ніколи там не буде.

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Другий – напевно це Ілля Забарний. Так, як він виступив минулого року... Приголомшливо, у такому віці видавати такий футбол. Так, є помилки, але хлопець прогресує. Він мені дуже симпатичний, тим більше наш, вихованець Динамо. Це дорогого коштує.

Ще б узяв Миколенка. Віталій – класний футболіст. Я просто хочу, щоб у нього все вийшло. Всі молоді, всі голодні до футболу. Сподіваюся, у них усіх все вдасться, це майбутнє України", – сказав Вернидуб у коментарі YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Нагадаємо, Юрій Миколайович працює з Шерифом з грудня 2020-го.Під його керівництвом тираспольці стали справжнім відкриттям цього сезону: команда перемогла Реал і Шахтар на груповому етапі Ліги чемпіонів, а весною гратиме в плей-офф Ліги Європи проти Браги.

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