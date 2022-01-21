"Шапаренко – номер один из тех, кого бы я взял. Сильный футболист, подошел бы к той схеме, в которую мы играем. Я бы очень хотел его, но знаю, что его никогда там не будет.

Вернидуб рассекретил свою клаусулу в Шерифе в случае приглашения от топ-клуба

Второй – это Илья Забарный. Так, как он выступил в прошлом году... Потрясающе, в таком возрасте выдавать такой футбол. Да, есть ошибки, но парень прогрессирует. Он мне очень симпатичен, тем более наш, воспитанник Динамо. Это дорогого стоит.

Еще бы взял Миколенко. Виталий – классный футболист. Я просто хочу, чтобы у него все вышло. Все молодые, все голодные к футболу. Надеюсь, у них всех все удастся, это будущее Украины", – сказал Вернидуб в комментарии YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Напомним, Юрий Николаевич работает с Шерифом с декабря 2020-го. Под его руководством команда стала настоящим открытием этого сезона: победила Реал и Шахтер на групповом этапе Лиги чемпионов, а весной будет играть в плей-офф Лиги Европы против Браги.

"Коли Шериф забив Реалу, я з переляку аж матюкнувся": Юрій Вернидуб очима свого сина – зворушливе інтерв’ю