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Вернидуб: Фонсека перед матчем сказав, що хотів би зарити сокиру війни між нами

21:07 17 Читать на русском
Вернидуб: Фонсека перед матчем сказав, що хотів би зарити сокиру війни між нами
Юрій Вернидуб / Шахтар

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував поразку від Шахтаря у 22 турі УПЛ.

 
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"Сьогодні була хороша, інтенсивна, динамічна гра. Ми не хотіли програвати. Билися до кінця. Хлопці старалися. Можу їм подякувати. Були моменти і у нас, і у них.

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Шахтар дійсно є грандом нашого чемпіонату. Нічого страшного не сталося. Потрібно аналізувати ігри далі і працювати. Перемоги теж прийдуть і з грандами.

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Перед грою ми зустрілися з Паулу Фонсекою. Все нормально. Він сказав, що хотів би зарити сокиру війни між нами. Хоча цієї сокири не було. Особисто я її і не розривав. Пояснив, що ніколи не говорив поганого слова ні на адресу Шахтаря, ні на адресу головного тренера особисто. У мене були претензії і розбіжності з телеканалами "Футбол", – цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.

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