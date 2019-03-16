Вернидуб: Фонсека перед матчем сказал, что хотел бы зарыть топор войны между нами

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от Шахтера в 22 туре УПЛ.

"Сегодня была хорошая, интенсивная, динамичная игра. Мы не хотели проигрывать. Бились до конца. Ребята старались. Могу их поблагодарить. Были моменты и у нас, и у них.

Заря – Шахтер – 0:1 – видео гола и обзор матча

Шахтер действительно является грандом нашего чемпионата. Ничего страшного не произошло. Нужно анализировать игры дальше и работать. Победы тоже придут и с грандами.

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Перед игрой мы встретились с Паулу Фонсекой. Все нормально. Он сказал, что хотел бы зарыть топор войны между нами. Хотя этого топора не было. Лично я его и не разрывал. Пояснил, что никогда не говорил плохого слова ни в адрес Шахтера, ни в адрес главного тренера лично. У меня были претензии и разногласия с телеканалами "Футбол", – цитирует Вернидуба официальный сайт Зари.