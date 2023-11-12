"Хотілося перемогти, але футбол – це спорт. У ньому хтось виграє, а хтось програє. Так сталося, що сьогодні Кривбас зазнав третьої поразки у цьому чемпіонаті. Але я однаково сказав футболістам, щоб вони не опускали голови. Це була непроста гра з грандом нашого футболу.

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Коли на матчі є VAR, і він не може оцінити епізод, в якому Ванат падав і красиво малював. Честь йому й хвала, що йому так пощастило. Але тоді я не розумію, навіщо тоді VAR. Я вважаю, що там не було ні те, що червоної, навіть жовтої не було. Нам довелося перебудовуватись. Мінус один гравець у такому матчі – це дуже багато. Але ми однаково грали та мали моменти. Нехай ця помилка залишиться на совісті суддів.

Усі кореспонденти чекають на гостреньке. Хочуть, щоб я кричав і лаявся. Але я навчився дотримуватись якоїсь культури поведінки. Якщо просто кричати, це не допоможе. Краще судити точно не будуть. Я роблю лише гірше для себе та своєї аури. У моєму віці треба заспокоїтись і рухатися далі. Потрібно перетерпіти. З моїм прізвищем потрібно мати стрижень і поводитися належним чином", – цитує Вернидуба прес-служба Кривбаса.

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