Команда Вернидуба, яка втратила лідерство після перемоги Полісся над Металіст 1925, планувала повернутися на 1 місце. Олександр Шовковський дебютував після відставки Мірчі Луческу на посаді наставника киян не з найкращої початкової позиції (9 рядок). Матч, як і онлайн-трансляція Кривбас – Динамо на "Футбол 24", стартував о 13:30 через повітряну тривогу. Господарі почали активніше. Кузик заряджав з правого флангу, виконуючи штрафний – у зовнішню сітку. Переведення з лівого краю на дальню стійку прогавили київські захисники, але намір Кузика не прочитав По.

Кривбас – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ – Шовковський дебютує і дивує вибором

А потім хлопці в синьому організували 3 контратаки з двома голами і вилученням для капітана суперника. Спершу Царенко зачепився за володіння після кутового Кривбаса, віддав назад,а Бражко закинув на хід Шепелєву. Тимчик не надто вдало прострілив, але Кузик підправив під удар Ванату – дуже прицільно пробив Владислав з лінії штрафного. Згодом нападник Динамо після класного дальнього пасу Караваєва втік у коридорчику між двома центрбеками. Козиряцькому здалося, що Бескоровайний зачепив ногу Ваната, хоча той швидше вдарив сам себе, ніж підкосився від контакту з високим оборонцем.

Шепелєв з того ж лівого краю закинув черговий лонгбол у напрямку Караваєва. Рябов, який вийшов на заміну заткнути діру в центрі оборони, просто подарував снаряд Сашку, і той дуже переконливо розібрався з Кліщуком. Беніто зачепився об власну ногу в чужому штрафному. Епізод нагадав падіння Ваната, але тут ще очевидніше, що фолу не було. Граючи в більшості, Динамо почало поратися з м'ячем частіше. Це приводило до небезпечних обрізок. Зокрема, потенційний виліт 3 на 1 Кривбас не довів до пуття через кепський пас уперед – саме в ту зону, де був єдиний динамівець.

Бущан встиг врятувати після удару Кузика з гострого кута. Дібанго розкішно відкрився ледь не лівому краю воротарського, але на дальній стійці блискуче відпрацював Дубінчак. Беніто загубив ще одну розкішну нагоду втекти в контратаку, обігравши самого себе. На другий тайм нігерієць вже не вийшов. Після виходу Кабаєва (транслятори, до слова, саме на нього чомусь записали друге взяття воріт) Караваєв перемістився з лівого на звичніший правий фланг. Саме свіжий лівий вінгер Динамо ефектно крутив з межі штрафного під поперечину – Кліщук виручив.

Скільки ж простору залишає Кривбас після своїх спроб пресингу на чужій половині. Шепелєв пробігся з вітерцем по центру, ніхто і не думав завадити. Кабаєв викотив під удар Царенку – ще один сейв Кліщука. Караваєв подавав справа у воротарський, де Ванат скосив голкіпера. Кияни продовжили спокійно контролювати ситуацію далеко від своїх воріт. Ванат з дуже перспективного штрафного бахнув над поперечиною. Не кращою була відповідь Кривбаса після стандарту зі схожої відстані.

І все ж оборона Динамо час до часу нагадує себе. Кожушко проти трьох киян не втратив м'яч, а потім заробив кутовий у ситуації, де захисник і Бущан не порозумілися. Гусєв біля тренерської лави навіть активніше за СаШо викрикує злісні тиради у бік Шепелєва, який запоров контру дальнім ударом. Караваєву не йде на профільній позиції праворуч. Увірвався у штрафний, накрутив захисника, а ось удар зовсім безхитрісний – Кліщук легко парирував. Кабаєв ледь не воскресив інтригу. Після банального навісу Іліча Владислав підставив ногу – снаряд облизав стійку і вилетів у поле.

Ще 1 жовтня востаннє перемагало Динамо (вдома – Олександрію) і програвав Кривбас (теж у рідних стінах, Руху). Вилучення вилученням, але підопічні Шовковського цілком і повністю контролювали ситуацію і до того скандального епізоду, і після. Команда Вернидуба залишається на 2 місці, відстаючи на 2 бали від Полісся. Динамо набирає 19 очок і виходить на 8 рядок. Водночас за втраченими очками кияни знову мають шанс обігнати Кривбас, адже відстають на 8 пунктів, а зіграли на 3 матчі менше.

Відставка Луческу катастрофічно запізнилася, а на Шовковському світ клином не зійшовся