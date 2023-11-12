"Хотелось победить, но футбол – это спорт. В нем кто-то выигрывает, а кто-то проиграет. Так случилось, что сегодня Кривбасс потерпел третье поражение в этом чемпионате. Но я все равно сказал футболистам, чтобы они не опускали головы. Это была непростая игра с грандом нашего футбола.

Кривбасс – Динамо: бывший арбитр ФИФА вынес однозначный вердикт скандальному удалению

Когда на матче есть VAR, и он не может оценить эпизод, в котором Ванат падал и красиво рисовал. Честь ему и хвала, что ему так повезло. Но тогда я не понимаю, зачем тогда VAR. Я считаю, что там не было ни того, что красной, даже желтой не было. Нам пришлось перестраиваться. Минус один игрок в таком матче – это очень много. Но мы все равно играли и имели моменты. Пусть это заблуждение останется на совести судей.

Все корреспонденты ждут остренького. Хотят, чтобы я кричал и ругался. Но я научился придерживаться какой-либо культуры поведения. Если просто орать, это не поможет. Лучше судить точно не будут. Я делаю только хуже для себя и своей ауры. В моем возрасте нужно успокоиться и двигаться дальше. Нужно перетерпеть. С моей фамилией нужно иметь стержень и обращаться должным образом", – цитирует Вернидуба пресс-служба Кривбасса.

Динамо обыграло Кривбасс в скандальном матче УПЛ – Шовковский ярко дебютирует, странное удаление капитана, шоу Ваната