Динамо обіграло Кривбас, але вже на початку гри отримало перевагу. Данило Бескоровайний заробив пряму червону за фол проти Владислава Ваната. Епізод викликав чимало дискусій, але для Мирослава Ступара все очевидно.

Кривбас – Динамо: клуби влаштували публічну перепалку через флеш-інтерв'ю Шовковського

"Вилучення Бескоровайного питань не викликає. Арбітр Козиряцький бачив цей момент добре. Було видно, що Ванат виходить один в один. Бескоровайний не навмисно це зробив, але підсік супернику ліву ногу, і той завалився. Тож червона справедлива", – сказав Ступар для УПЛ ТБ.

До слова, завдяки цій перемозі Динамо перервало безвиграшну серію з чотирьох матчів. Натомість Кривбас втратив шанс піднятися на перше місце в турнірній таблиці УПЛ.

Динамо переграло Кривбас у скандальному матчі УПЛ – Шовковський яскраво дебютує, дивне вилучення капітана, шоу Ваната