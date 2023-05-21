"Юрій Вернидуб – це людина, про яку я можу сказати, що це герой. Щоб так виступити в Лізі чемпіонів і посеред чемпіонату сісти й поїхати захищати свою країну. Одна ситуація, а скільки вона вам говорить про Вернидуба, як про людину.

Легіонер Кривбаса пригадав, як його батько пережив жахи війни: "Тому я розумію вас, українців"

А як тренер – ви самі все знаєте. Переграти Реал, створити такий колектив. Юрій Вернидуб – одна з головних причин, чому я приїхав в Україну та в Кривбас. Для мене було важливо з такою людиною ще попрацювати", – розповів Капіч в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, з початком повномасштабного нападу Росії на Україну Юрій Вернидуб вирішив покинути тираспольський Шериф та приєднатись до лав ЗСУ. Влітку 2022 року фахівець став головним тренером Кривбаса, з яким наразі посідає шосте місце в УПЛ.

Шахтар і СК Дніпро-1 чудять, Мудрика просто "спалили", український футбол вбили ще до війни – інтерв'ю з Кополовцем