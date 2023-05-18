Колишній гравець львівських Карпат та Миная Михайло Кополовець в ексклюзивному інтерв'ю "Футбол 24" поділився думками щодо теперішнього стану українського чемпіонату.

Відомий правдоруб розкритикував суддівство і методи, якими лідери УПЛ послуговуються у боротьбі за чемпіонство і зізнався, чому перестав дивитись матчі вітчизняної першості. Не залишив без уваги Михайло і ганебну ситуацію з відсутністю головного тренера у збірній України, а також визначив найкращого українського легіонера. Детальніше про це і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

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