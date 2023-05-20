"Юрий Вернидуб – это человек, о котором я могу сказать, что это герой. Чтобы так выступить в Лиге чемпионов и посреди чемпионата сесть и поехать защищать свою страну. Одна ситуация, а сколько она вам говорит о Вернидубе, как о человеке.

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А как тренер – вы сами все знаете. Переиграть Реал, создать такой коллектив. Юрий Вернидуб – одна из главных причин, почему я приехал в Украину и в Кривбасс. Для меня было важно с таким человеком еще поработать", – рассказал Капич в интервью Украинскому футболу.

Напомним, с началом полномасштабного нападения России на Украину Юрий Вернидуб решил покинуть тираспольский Шериф и присоединиться к рядам ВСУ. Летом 2022 года специалист стал главным тренером Кривбасса, с которым сейчас занимает шестое место в УПЛ.

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