"Найстрашніше, що бачив в Україні? О, спершу в Україні кожен день було страшно й незвично. Їдеш, дивишся на розбиті будинки – до цього не можна звикнути. Особливо, коли від батька чув, що є війна. Я ніколи в житті раніше не чув сирен і не знав, що таке комендантський час. Що робити? Як себе поводити?

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Але мене вражає мужність українців, як вони навіть під час війни неймовірними зусиллями зберігають нормальне життя. Можу сказати українцям тільки "дякую" за те, як вони дбають одне про одного, про всіх людей, хто поряд.

Звичайно, вся родина запам’ятала югославську війну. Вона торкнулася нас. Мій тато служив у боснійській армії, два місяці був у комі. Я тоді був зовсім маленький, цього не знав, і лише пізніше батько розповів мені, що він пережив. Навіть через роки, мені вже було 25-ть, але важко було це все чути й розуміти. Про війну ніхто не може сказати нічого хорошого – вона несе тільки погане.

Тому я розумію вас, українців. І не можу зрозуміти, коли вбивають людей, чого добиваються росіяни? Бажаю Україні, щоб все швидше закінчилося та все було нормально", – поділився Капіч в інтерв'ю Українському футболу.

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