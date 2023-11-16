Верес на своєму сайті повідомив, що відмовляється від будь-якої співпраці з агентами Максимом Карагодіним та Микитою Швецем, оголосивши їх персонами нон грата.

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Причина такого рішення – зрив угоди про перехід у Карпати півзахисника Дмитра Годі.

"Ми хочемо наголосити всім футболістам, особливо молодим гравцям українських команд, аби вони оминали співпрацю з цими "функціонерами", які піклуються не про майбутнє футболістів, а про свої інтереси", – йдеться в офіційній заяві клубу.

За інформацією "ТаТоТаке", днями керівництво Вереса мало узгодити трансфер 18-річного гравця з Карпатами. Ціна питання становила близько 500 тисяч доларів. Угода була зірвана через неузгодженість в діях керівників рівнян та агентів гравця. Хавбек фізично зник з офісу львівського клубу у вирішальний момент переговорів. Зважаючи на несолідність з боку півзахисника та клубу-продавця, Карпати відмовилися від угоди.

Нагадаємо, Годя – вихованець закарпатського футболу. На професіональному рівні дебютував за угорську Кішварду. До Вереса приєднався у жовтні 2022 року. Минулого сезону вперше зіграв в УПЛ. У поточній першості провів за головну команду рівнян 2 матчі. Раніше ЗМІ писали про інтерес до гравця з боку Динамо і Шахтаря.

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