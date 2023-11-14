Головний редактор ПРОФУТБОЛ Digital Володимир Звєров пояснив, чому не всі талановиті українські гравці отримують виклики у юнацькі та молодіжні команди збірної України.

"Телефонують молодим пацанам, хлопцям, які за кордоном, 16-17 років, телефонують їхнім батькам та пропонують послуги всім відомого агента (ймовірно, мова йде про Вадима Шаблія, – прим.).

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Якщо людина відмовляється, то натякають, що потрапити в юнацьку збірну буде дуже складно. Тому, може, якихось футболістів ніхто й не бачить, якихось футболістів ніхто й не знає.

Загалом понад 2 000 українських гравців зараз перебувають за кордоном. Це ті, хто не повернулися після початку повномасштабного вторгнення, або діти, які виїхали", – сказав Звєров у авторській програмі на ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, напередодні футбольну громадськість сколихнули непрофесійні висловлювання наставника збірної України U-19 Олега Кузнєцова щодо невиклику тих чи інших гравців. Зокрема, після питання про відсутність у заявці півзахисника дортмундської Борусії Данила Кревсуна той заявив, що "раніше нічого не чув про гравця", "його штаб не можемо за всіма стежити", а скаути "погано працюють".

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