Журналіст Володимир Звєров розповів про інтерес з боку українських грандів до хавбека молодіжної команди Вереса Дмитра Годі.

Гравець молодіжної команди Вереса опинився у сфері інтересів Динамо та Шахтаря, повідомив журналіст Володимир Звєров у своєму Telegram-каналі.

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У послугах Годі зацікавлені й інші клуби УПЛ, проте їхні назви не розкриваються. Наразі атакувальний хавбек може почати з'являтись у матчах дорослої команди Вереса – все через непросту ситуацію в турнірній таблиці.

Нагадаємо, Годя – вихованець закарпатського футболу. На професіональному рівні дебютував за угорську Кішварду. До Вереса приєднався у жовтні 2022 року. Минулого сезону вперше зіграв в УПЛ, провівши в еліті загалом 3 матчі. Також в його активі 3 голи у 23 поєдинках за Верес U-19.

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