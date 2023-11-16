Верес на своем сайте сообщил, что отказывается от любого сотрудничества с агентами Максимом Карагодиным и Никитой Швецом, объявив их персонами нон грата.

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Причина такого решения – срыв соглашения о переходе в Карпаты полузащитника Дмитрия Годи.

"Мы хотим подчеркнуть всем футболистам, особенно молодым игрокам украинских команд, чтобы они обходили сотрудничество с этими "функционерами", которые заботятся не о будущем футболистов, а о своих интересах", – говорится в официальном заявлении клуба.

По информации "ТаТоТаке", на днях руководство Вереса должно было согласовать трансфер 18-летнего игрока с Карпатами. Цена вопроса составляла около 500 тысяч долларов. Сделка была сорвана из-за несогласованности в действиях руководителей ровенчан и агентов игрока. Хавбек физически исчез из офиса львовского клуба в решающий момент переговоров. Учитывая несолидность со стороны полузащитника и клуба-продавца, Карпаты отказались от сделки.

Напомним, Годя – воспитанник закарпатского футбола. На профессиональном уровне дебютировал за венгерскую Кишварду. К Вересу присоединился в октябре 2022 года. В прошлом сезоне впервые сыграл в УПЛ. В текущем первенстве провел за главную команду ровенчан 2 матча. Ранее СМИ писали об интересе к игроку со стороны Динамо и Шахтера.

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