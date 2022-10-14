"Це була хороша бойова гра. Обидві команди заслуговували здобути хоча б по одному очку. Ми добре розпочали, забили швидкий гол. Після цього Минай більше контролював гру. Суперник нас переважав у деяких епізодах гри. Ми припускалися великої кількості браку, тому змушені були багато грати без м'яча.

Вилучення за симуляцію у відеоогляді матчу Минай – Верес – 1:1

Другий тайм краще розпочала наша команда. Але ми знову пропустили курйозний гол – як це було у матчі з Металістом. Така ж помилка.

Мені сподобалися дії команди у заключній частині гри. Ми додали. Гостро атакували. Чудовий момент мав Станіслав Шарай ще за рахунку 1:0 на нашу користь. Забий він з шести метрів – Минаю було б важко відігратися. Такі моменти треба реалізовувати. Загалом, нічия – закономірна. Готуємося до наступної гри", – цитує Вірта офіційний сайт Вереса.

Нагадаємо, безвиграшна серія рівнян збільшилась до 3 матчів – після 7-ми турів команда у турнірній таблиці УПЛ йде четвертою, маючи у своєму активі 11 очок.

Верес розписав нічию з Минаєм і піднявся на четверту позицію в УПЛ