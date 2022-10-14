Минай та Верес розписали нічию у стартовому матчі 7 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Верес вийшов уперед вже на 5-й хвилині. Кучеров виконав розкішне закидання з центра поля, а Дахновський обіграв Бандуру і закотив м'яч у порожні ворота. Минай змарнував кілька своїх моментів, відклавши питання порятунку на другий тайм.

Верес розписав нічию з Минаєм і піднявся на четверту позицію в УПЛ

Вдалою для закарпатців виявилася 64-та хвилина, на якій Вишневський пробив у лівий кут після дотепної передачі Твердохліба п'ятою. Рахунок 1:1 протримався до фінального свистка, хоча Вересу довелося провести кілька секунд в меншості. Геннадій Пасіч намагався "малювати" пенальті і отримав другу жовту за симуляцію.