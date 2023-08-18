"Ми вирішили спробувати ще один унікальний і, сподіваюся, цікавий проект "Футбольний туризм". Провести конкурс і за його підсумком взяти в команду ще одного футболіста.

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Це може бути будь-яка людина. Необов'язково професіонал. Відбір буде у вигляді аукціону. Тому, перший критерій – фінансовий. Допоможи клубу, а ми – допоможемо тобі реалізувати мрію і стати професіональним футболістом. Тренуватися з командою, потрапити до заявки на сезон, і можливо, навіть дебютувати в УПЛ.

Відбір ми хочемо провести максимально швидко, упродовж найближчих двох тижнів. Виручені з аукціону гроші клуб спрямує на дитячу академію та спортивну інфраструктуру. Є космічний туризм, коли за гроші можна злітати у космос. Ми пропонуємо футбольний туризм – стати професіональним футболістом. Попередньо, умови будуть такі. Стартова ціна аукціону – 500 тисяч гривень. Далі ставка може зростати. Але за цю суму можна принаймні спробувати стати професіональним футболістом. Також буде реєстраційний внесок. На рівні 50 тисяч гривень. Ці гроші підуть до благодійного фонду Veres Future", – цитує президента клубу Івана Надєїна офіційний сайт "червоно-чорних".

Нагадаємо, Верес вже не вперше креативить – раніше клуб організовував "народні відбори" у головну команду та U-19, а також знімав серіал "Футболіст".

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