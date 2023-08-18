"Мы решили попробовать еще один уникальный и, надеюсь, интересный проект "Футбольный туризм". Провести конкурс и по его итогу взять в команду еще одного футболиста.

Верес официально подписал воспитанника Шахтера, игравшего в Испании

Это может быть любой человек. Необязательно профессионал. Отбор будет в виде аукциона. Поэтому, первый критерий – финансовый. Помоги клубу, а мы – поможем тебе реализовать мечту и стать профессиональным футболистом. Тренироваться с командой, попасть в заявку на сезон, и возможно, даже дебютировать в УПЛ.

Отбор мы хотим провести максимально быстро, в течение ближайших двух недель. Вырученные с аукциона деньги клуб направит на детскую академию и спортивную инфраструктуру. Есть космический туризм, когда за деньги можно слетать в космос. Мы предлагаем футбольный туризм – стать профессиональным футболистом. Предварительно, условия будут такие. Стартовая цена аукциона – 500 тысяч гривен. Далее ставка может расти. Но за эту сумму можно по крайней мере попробовать стать профессиональным футболистом. Также будет регистрационный взнос. На уровне 50 тысяч гривен. Эти деньги пойдут в благотворительный фонд Veres Future", – цитирует президента клуба Ивана Надеина официальный сайт "красно-черных".

Напомним, Верес уже не впервые креативит – ранее клуб организовывал "народные отборы" в главную команду и U-19, а также снимал сериал "Футболист".

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