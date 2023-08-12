У поєдинку 3-го туру УПЛ Колос на своєму полі розібрався з Вересом (2:0). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Обидві команди по-різному розпочали сезон. Підопічні Ярослава Вишняка у стартовому матчі розійшлись миром з Оболонню, а потім абсолютно по ділу переграли Чорноморець. Натомість рівняни стартували з поразки новачку УПЛ – Поліссю, однак реабілітувались у дуелі з Шахтарем, відібравши у "гірників" 2 очки. Сергій Лавриненко лише намацує гру "червоно-чорних", тож було дуже цікаво подивитись, які аргументи він зможе запропонувати "хліборобам". До слова, за діями своєї колишньої команди спостерігав Руслан Костишин, який весною повернувся з казахського Аксу і поки залишається без роботи.

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Колос розпочав потужно, накочуючи атаку за атакою. Суперник одразу дав зрозуміти, що гратиме на контратаках – у перші хвилини рівняни рідко коли доходили до центру поля. Однак на 5 хвилині разюча вилазка правим флангом завершилась стандартом на Дахновському майже на лінії штрафного. Блізніченко вирішив пробити низом, що викликало паніку у гравців Колоса. Метушня ледь не завершилась голом від Курка – м'яч влучив у суперника.

За мить Бурда ціною жовтої картки зупинив Блізніченка від чергової атаки. Після виконання стандарту Сікейра пробивав по центру, але Фесюн зреагував. Фол на Дахновському виявився фатальним для хавбека Вереса і Лавриненко змушений був вже на 10-й хвилині випускати на поле Балана.

Цуріков ледь не створив божевілля, замикаючи з гострого кута удар з льоту – захисники вибили на кутовий. В середині тайму Бурда не зумів проштовхнути м'яч у сітку після навісу з кутового – екс-захисник Динамо банально не очікував на таку нерозторопність оборонців суперника. Однак за мить Безбородько виправився за свого партнера, головою замкнувши сферу у правий кут після навісу з центра поля.

Верес після пропущеного гола не поспішав змінювати тактику, розраховуючи на стрімкі контратаки. І їх було достатньо, аби зрівняти. Чого лише вартий момент у Марусича, удар якого було заблоковано в останній момент. Натомість Колос вирішив не оголювати тили атаками і рівнянам довелось перебудовуватись, аби грати першим номером. Кінцівка тайму пройшла у в'язкій боротьбі і на перерву команди пішли за рахунку 1:0.

Після відпочинку Колос ледь не подвоїв – навіс з кутового знову викликав паніку у гравців Вереса. Мякушко майже одразу увімкнув режим Мессі, пройшов лівим флангом одразу чотирьох гравців суперника, але не встиг загальмувати і побіг з м'ячем за ворота. На екваторі другого тайму Сергій увірвався у штрафний майданчик і впав. Арбітр не лише не призначив пенальті, а й впаяв гравцю "гірчичник" за симуляцію. Атака у відповідь – і Бондаренко завалив Шарая на самісінькій лінії, привізши небезпечний штрафний.

На 60-й хвилині Шарай потужно пробивав по воротах Колоса і вже бачив м'яч у сітці, але несподівано перед м'ячем опинився Сікейра і заблокував постріл.

На 71-й хвилині Гакман зачепив Демченка у власному штрафному і арбітр вказав на позначку. Оріховський не без проблем переграв Паста. За трохи Шестаков замикав простріл з лівого флангу, але пробив повз стійку. Ільїн розрядив гармату з далекої відстані – дуже неточно.

Лавриненко вирішив йти ва-банк, максимально наситивши атакувальну лінію Вереса, однак гострішими все одно залишався Колос. На останній хвилині Кучеров з перспективного штрафного міг скорочувати, але влучив у стінку. Президент Колоса Андрій Засуха, який регулярно хрестився і ворушив губами, таки вимолив чергову звитягу для своєї команди.

Перемога принесла Колосу 7 очок і підняла на другу сходинку турнірної таблиці УПЛ, Верес з 1 балом – дванадцятий.

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