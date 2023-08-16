Верес на своєму офіційному сайті повідомив про підписання Дениса Світюхи, який став уже дев'ятим новачком клубу.

Красніков покинув посаду спортдиректора СК Дніпро-1 та вже знайшов нове місце роботи

Вихованець Шахтаря приєднався до рівненців на правах вільного агента, підписавши контракт на 3 роки.

За свою кар'єру 21-річний вінгер встиг пограти за молодіжні команди "гірників", побував у оренді в Маріуполі та іспанській Леїді Еспортіу. Щоправда, за основну команду Шахтаря Світюха так і не дебютував.

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