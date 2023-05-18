Вже у суботу, 19 травня, Верес в рамках 27-го туру УПЛ прийматиме Шахтар. Формально рівняни цю зустріч мали проводити на виїзді, але раніше домовились з "гірниками", аби поміняти місцями свої гостьові та домашні матчі.

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Щоб додати зарядженості гравцям, Верес вирішив запросити на стадіон вболівальників і відкрив продаж квитків на поєдинок, повідомляє клубна прес-служба.

Однак, зважаючи на те, що офіційно перебувати на трибунах під час ігор УПЛ не можна, рівняни замаскували це під флеш-моб на підтримку ЗСУ. Вартість квитків – 200 грн. Флеш-моб відбудеться на трибунах стадіону 19 травня і розпочнеться о 17:00, як і сам поєдинок.

Нагадаємо, у поточному сезоні Вересу вже двічі діставалось від УАФ через присутність на трибунах уболівальників. Востаннє "червоно-чорним" за своє самоуправство довелось сплатити штраф у розмірі 20 тисяч гривень.

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