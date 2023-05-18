Уже в субботу, 19 мая, Верес в рамках 27-го тура УПЛ будет принимать Шахтер. Формально ровенчане эту встречу должны были проводить на выезде, но ранее договорились с "горняками", чтобы поменять местами свои гостевые и домашние матчи.

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Чтобы добавить заряженности игрокам, Верес решил пригласить на стадион болельщиков и открыл продажу билетов на поединок, сообщает клубная пресс-служба.

Однако, учитывая то, что официально находиться на трибунах во время игр УПЛ нельзя, ровенчане замаскировали это под флеш-моб в поддержку ВСУ. Стоимость билетов – 200 грн. Флеш-моб состоится на трибунах стадиона 19 мая и начнется в 17:00, как и сам поединок.

Напомним, в текущем сезоне Вересу уже дважды доставалось от УАФ из-за присутствия на трибунах болельщиков. Последний раз "красно-черным" за свое самоуправство пришлось заплатить штраф в размере 20 тысяч гривен.

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