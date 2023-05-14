Верес виявився сильнішим за Металіст 1925 у поєдинку 26-го туру УПЛ. Читайте звіт про зустріч Верес – Металіст 1925 на "Футбол 24".

Верес на своєму полі приймав Металіст 1925, який розташувався поблизу зони вильоту. Вже на 5 хвилині арбітру довелось зупиняти гру, адже надавали допомогу Гайдучику, який розбив голову. Верес на правах господарів грав гостріше, а перший небезпечний момент трапився на 27 хвилині, коли Гайдучик трохи неточно пробив головою.

Ворскла здолала Львів і зберігає шанси на єврокубки – "містяни" одною ногою вже у Першій лізі

Майже одразу міг забити Блізніченко, але не зміг поцілити у ближній кут. Під кінець тайму Кучеров класно пробив з лінії штрафного, але Мозіль впорався з ударом під поперечку. А на старті другого тайму Верес нарешті забив. Геннадій Пасіч отримав м'яч на лівому фланзі, зробив ривок до штрафного, обігрався в стінку з Лебеденком, та легко забив.

Металіст 1925 дуже швидко ще й залишився в меншості. Курило з'явився на полі на 55 хвилині, а вже на 59-ій отримав червону картку. Після цього моменти були лише біля воріт Мозіля, наприклад, небезпечний удар Кльоца зі штрафного, або гострий удар Кучерова з лінії карного, але фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Вереса з рахунком 1:0.

Таким чином, рівненці набрали 27 очок та піднялись на 10 місце, а Металіст 1925 з такою самою кількістю пунктів опустився на 12 сходинку.

Зоря знищила Металіст – автогол на 25-й секунді, 2 пенальті й екс-динамівці залишили Київ без реальних шансів на бронзу