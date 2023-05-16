КДК УАФ ухвалив рішення щодо порушень, які вчинили Шахтар та Верес на власних домашніх поєдинках.

На матчі Шахтаря проти Миная були присутні глядачі (попри заборону через воєнний стан в Україні), через що "гірники" отримали штраф на суму 15 тисяч гривень, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Схожа ситуація і у Вереса. На домашній грі проти Колоса на стадіоні Авангард теж були присутні вболівальники. Оскільки це повторне порушення, рівняни отримали більший штраф – 20 тисяч гривень.

Зазначається, що відповідно до рішення Виконавчого комітету УАФ, на час дії воєнного стану кошти, отримані УАФ як обов’язкові грошові внески клубів за рішеннями Контрольно-дисциплінарного та Апеляційного комітетів УАФ, перераховуються на платформу United24.

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