Шахтар та Верес отримали покарання за присутність вболівальників на стадіонах
КДК УАФ ухвалив рішення щодо порушень, які вчинили Шахтар та Верес на власних домашніх поєдинках.
На матчі Шахтаря проти Миная були присутні глядачі (попри заборону через воєнний стан в Україні), через що "гірники" отримали штраф на суму 15 тисяч гривень, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Схожа ситуація і у Вереса. На домашній грі проти Колоса на стадіоні Авангард теж були присутні вболівальники. Оскільки це повторне порушення, рівняни отримали більший штраф – 20 тисяч гривень.
Зазначається, що відповідно до рішення Виконавчого комітету УАФ, на час дії воєнного стану кошти, отримані УАФ як обов’язкові грошові внески клубів за рішеннями Контрольно-дисциплінарного та Апеляційного комітетів УАФ, перераховуються на платформу United24.
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