"Будівництво штучного поля на тренувальній базі хочемо завершити до січня. Щоб команда, яка вийде з відпустки у другій половині січня, змогла провести там втягуючий збір. Це маємо точно зробити, бо в нас просто жодного поля в області немає – ніде тренуватися взимку.

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Стосовно стадіону – ключова проблема в тому, що досі не проросла трава. Ми вмикатимемо підігрів, щоб якось сприяти її росту. Але зараз повноцінно вплинути на цей процес вже не можемо через швидке наближення зими.

Будівельні роботи рухаються активно. До кінця року підрядник обіцяє завершити першу чергу і готуватимемося до введення арени в експлуатацію.

Якщо до весни завершимо сертифікацію стадіону, то сподіваюся, Шахтар приймемо вже на новому стадіоні. Вважаю, це було б гарним подарунком для рівненських вболівальників", – цитує функціонера офіційний сайт клубу.

Відзначимо, що базова дата матчу 24-го туру УПЛ проти донецького Шахтаря – 9 квітня. Наразі Верес проводить домашні поєдинки в Луцьку.

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