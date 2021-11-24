"Строительство искусственного поля на тренировочной базе хотим завершить к январю. Чтобы команда, которая выйдет из отпуска во второй половине января, смогла провести там втягивающий сбор. Это должны точно сделать, потому что у нас просто ни одного поля в области нет – негде тренироваться зимой.

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Относительно стадиона – ключевая проблема в том, что до сих пор не проросла трава. Мы будем включать подогрев, чтобы как-то содействовать ее росту. Но сейчас полноценно повлиять на этот процесс уже не можем из-за быстрого приближения зимы.

Строительные работы двигаются активно. До конца года подрядчик обещает завершить первую очередь и будем готовиться к вводу арены в эксплуатацию.

Если к весне завершим сертификацию стадиона, то, надеюсь, Шахтер примем уже на новом стадионе. Считаю, это было бы хорошим подарком для ровенских болельщиков", – цитирует функционера официальный сайт клуба.

Отметим, что базовая дата матча 24-го тура УПЛ против донецкого Шахтера – 9 апреля. Пока же Верес проводит домашние поединки в Луцке.

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