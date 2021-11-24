Головний тренер рівненської команди Юрій Вірт не приховує, скільки заробляють його підопічні.

"50 тисяч гривень чи дві тисячі доларів – це середня зарплата. Зрозуміло, що рівень тримають СК Дніпро-1, Ворскла, Зоря. Думаю, там набагато більше – в середньому десь десять тисяч доларів.

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У решті клубів – набагато менше отримують: у когось 150, 100, 50 тисяч гривень. Сьогодні у нашої команди з Минаєм найменший бюджет у Прем'єр-лізі", – зізнався Вірт у коментарі YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Нагадаємо, після 15-ти турів Верес у турнірній таблиці УПЛ йде сьомим, набравши 22 очки.

Верес впевнено переміг Металіст 1925, піднявшись на сьому позицію в УПЛ