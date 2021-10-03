Програму дня в УПЛ відкривав поєдинок у Луцьку, де Верес приймав Олександрію. Рівняни підходили до зустрічі, маючи дві поспіль поразки за плечима, але на "Авангарді" підопічні Юрія Вірта ще не знали програвали (2 перемоги, 2 нічиї). Гості, однак, збиралися перервати цю серію, адже у випадку звитяги вони б наблизились до топ-3 на дистанцію в 1 заліковий бал.

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Перші півгодини матчу виявились важкими для перегляду. Команди не підіймали швидкостей, багато били один одного по ногах (зрештою зламавши Третьякова) й не створювали нічого цікавого в атаці. До 35-ї хвилини в активі Вереса було два вривання Євгена Пасіча у штрафний з ударом кудись у космос – Олександрія відповіла пострілом Ковальця з гострого кута з аналогічною точністю й влучанням Кирила у стінку зі стандарту.

В ендшпілі першого тайму стало набагато цікавіше. На 36-й хвилині вивести гостей уперед міг Бабогло, який після подачі з кутового пробив головою метрів з шести. Когут витягнув м'яч з-під поперечки! Ще за хвилину Владислав стріляв з центру штрафного, замикаючи передачу від Ковальця з флангу, однак м'яч пройшов повз праву стійку! Верес огризнувся на 41-й ударом Гончаренка зі стандарту в ближній кут – Білик парирував.

У підсумку, на перерву команди відправились за нулів на табло. Другий тайм розпочався у тому ж руслі, що і перший: у Олександрії в стартові 20 хвилин був лише неточний дальній удар Ковальця та постріл Гриня з лівого краю карного майданчика в руки Когуту, а Верес відповів штрафним у виконання Полюляха – Білик спіймав м'яч без проблем. От, власне, і все.

В середині тайму було не набагато цікавіше. Рівняни мали всього одну явну нагоду відкрити рахунок, скориставшись невдалим виносом Білика й швидким переведенням на дальню стійку, однак свіжий Шестаков головою пробив значно вище воріт. Олександрія огризнулася пострілом Мірошниченка з правого краю штрафного в небо. Швидкості при цьому не підіймалися.

Наприкінці зустрічі Олександрія була ближчою до перемоги, а її архітектором міг стати Ковалець. На 82-й хвилині він разом з Устименком вискочив у контратаку 2-в-1, віддавши точну передачу під удар Денису, однак нападник вистрілив над воротами. В компенсований же час Ковалець відкрився в центрі карного майданчика, прийняв подачу з флангу й потужно пробив – поперечка врятувала Верес!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

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