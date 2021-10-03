Программу дня в УПЛ открывал поединок в Луцке, где Верес принимал Александрию. Ровенчане подходили ко встрече, имея два подряд поражения за плечами, но на "Авангарде" подопечные Юрия Вирта ещё не проигрывали (2 победы, 2 ничьи). Гости, однако, собирались прервать эту серию, ведь в случае победы они бы приблизились к топ-3 на дистанцию ​​в 1 зачётный балл.

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Первые полчаса матча оказались тяжёлыми для просмотра. Команды не поднимали скоростей, много били друг друга по ногам (в конце концов сломав Третьякова) и не создавали ничего интересного в атаке. К 35-й минуте в активе Вереса было лишь два вбегания Евгения Пасича в штрафную с ударом в космос – Александрия ответила выстрелом Ковальца с острого угла с аналогичной точностью и попаданием Кирилла в стенку со стандарта.

В последние 10 минут первого тайма стало намного интереснее. На 36-й минуте вывести гостей вперёд мог Бабогло, который после подачи с углового пробил головой метров с шести. Когут вытащил мяч из-под перекладины! Ещё через минуту Владислав стрелял из центра штрафной, замыкая передачу от Ковальца с фланга, однако мяч прошёл мимо правой штанги! Верес огрызнулся на 41-й ударом Гончаренко со стандарта в ближний угол – Билык парировал.

В итоге, на перерыв команды отправились при нулях на табло. Второй тайм начался в том же русле, что и первый: у Александрии в стартовые 20 минут были только неточный дальний удар Ковальца и выстрел Гриня с левого края штрафной в руки Когуту, а Верес ответил штрафным в исполнении Полюляха – Билык поймал мяч без проблем. Вот, собственно, и всё.

В середине тайма было не намного интереснее. Ровенчане имели всего одну явную возможность открыть счёт, воспользовавшись неудачным выносом Билыка и быстрым переводом на дальнюю штангу, однако свежий Шестаков головой пробил значительно выше ворот. Александрия огрызнулась выстрелом Мирошниченко с правого края штрафной в небо. Скорости при этом не поднимались.

В конце встречи Александрия была гораздо ближе к победе, а её архитектором мог стать Ковалец. На 82-й минуте он вместе с Устименко выскочил в контратаку 2-в-1, отдав точную передачу под удар Денису, однако нападающий выстрелил над воротами. В компенсированное же время Ковалец открылся в центре штрафной, принял подачу с фланга и мощно пробил – перекладина спасла Верес!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

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