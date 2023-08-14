У матчі 3-го туру УПЛ між Колосом та Вересом півзахисник рівнян Віталій Дахновський вже на 10-й хвилині травмувався і покинув поле. За повідомленням ФК "Верес" Рівне, на 24-річного вінгера очікує операція.

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Зазначається, що Віталій отримав травму ключиці – йому діагностували розрив акроміально-ключичного зчленування. Як наслідок, він змушений буде залишатись без футболу щонайменше місяць.

Нагадаємо, Дахновський виступає за Верес з серпня 2020-го. Його контракт з рівнянами розрахований до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

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